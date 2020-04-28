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Алієв: Левченко приїжджав у збірну України пограти нам на гітарі та поїсти оселедець

28 квітня 11:13 6520 Читать на русском
Алієв: Левченко приїжджав у збірну України пограти нам на гітарі та поїсти оселедець
Євген Левченко / Фото JetSetter

Колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв відповів на критику екс-гравця збірної України Євгена Левченка.

"Це його особиста думка. Я до цього ставлюся так... Але було неприємно. З людиною і в збірній грали, разом захищали честь країни. І таке написав...

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Напевно, він відчув себе таким європейцем, що він робить щось хороше. Але я ж не кажу, як він коментує і розуміється дуже сильно на футболі. Якщо він так розуміється, то чому, коли ми були в збірній, він сидів на лаві і грав на гітарі? І дивився, як ми з Мілевським захищаємо честь країни.

Він міг сказати мені це особисто. Я не буду говорити, який він. У нас був завжди хороший колектив навіть у збірній, коли ми починали. Мені незрозуміло, чому він так сказав. Не подобається – промовчи. Та й все. А піаритися на мені... Я цього не підтримую. Нехай коментує. Але нічого нового в плані футболу я від нього не чую, як від коментатора.

Він же в збірну приїжджав... Він любитель пограти на гітарі і привезти оселедець. Ну, ось він приїжджав до збірної, грав нам на гітарі і їв оселедець. Ось і все", – цитує Алієва Dynamomania.

Нагадаємо, Левченко розкритикував Youtube-канал Алієва, назвавши контент – "трешем".

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Теги
Збірна України Олександр Алієв Олександр Алієв Євген Левченко
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