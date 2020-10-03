"Динамо випали хороші команди. Завдання – виходити і грати у футбол. У цьому турнірі слабких команд немає – всі це прекрасно розуміють.

Сабо спрогнозував місця Шахтаря та Динамо у групах Ліги чемпіонів

Динамо буде боротися за третє місце? Чому саме за третє? Все може бути. Це футбол. Не сказав би, що саме з Ференцварошем Динамо буде боротися за вихід в Лігу Європи. Раніше теж всі говорили, що Динамо не грає. Зараз ситуація змінилася. Команда дає результат, вийшла в Лігу чемпіонів.

І Динамо, і Шахтарю я бажаю тільки успіхів. Нехай забивають, виграють і приносять очки українському футболу. В Україну приїдуть чудові команди. Кожен уболівальник в Києві хоче побачити наживо, як грають гранди сучасного футболу. Подивимося, як все складеться", – цитує Олександра Алієва 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо потрапило до справжнього "квартету смерті" – в групі G "біло-сині" зіграють з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем. Шахтар опинився у групі В, де зустрінеться з не менш іменитими суперниками – Реалом, Інтером та Борусією М.

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