Алієв – про перемогу Динамо: За такі моменти ми, напевно, і любимо футбол

Екс-хавбек Динамо Олександр Алієв прокоментував перемогу киян над Ренном у 3 турі Ліги Європи.

"Упевнений, що Динамо їхало до Франції з метою досягти позитивного результату. Причому не просто не програти Ренну, а виграти і поповнити свою скарбничку трьома очками. У Динамо завжди стоїть завдання вигравати і в єврокубках. Хлопці молодці, домоглися цього результату, забивши переможний гол вдесятьох. Звичайно, перемога вийшла з валеріаною, але зате заслужена. За такі моменти ми, напевно, і любимо футбол.

Ренн – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Всі матчі в Лізі Європи непрості. Ренн теж показав, що він серйозний суперник. Але динамівці виграли, поліпшили своє турнірне становище в групі і будуть надалі покращувати свою гру.

Гол Кендзьори? Молодець, що зважився на дальній удар. Вийшов хороший постріл. Молодець, що забив гол. М'яч дійсно вийшов красивим. Але головне, що він допоміг принести команді позитивний результат", – цитує Алієва Команда №1.

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