Алієв – про надто тривалу адаптацію бразильців в Динамо: Можливо, це провина президента

Екс-гравець Динамо Олександр Алієв прокоментував проблеми бразильських легіонерів в київському клубі.

"Я ніколи не ліз у їх зарплати. Гроші вони отримували вчасно. Для мене те, що говорить Ігор Суркіс ніколи не буде зрозумілим. Ось приїжджає іноземець – йому потрібна адаптація. Яка адаптація? Ви купуєте гравця за великі гроші, за мільйони.

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Ви купуєте його для чого? Щоб він сюди адаптуватися приїхав? Поїдьте в ту ж Бразилію, візьміть хлопчика 15-річного, нехай він тут тренується.

Коли я приїхав в Локомотив, мені ж не потрібні були відмовки, що мені потрібна адаптація. Хоч я і пам'ятаю з яким скандалом йшов. Скільки читав відгуків, мовляв, він алкоголік. Але знаєте, мене це підбадьорювало. Я хотів довести і собі, і критикам, в першу чергу.

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У бразильців тут є все: шикарні квартири, зарплати, машини, перекладачі. Я не знаю, чого їм не вистачало. Можливо, це провина президента, що він платить їм великі гроші, а у них голову "зносить". Але це не про всіх. Коли приїхав Рінкон, чесно скажу, я був шокований, кого вони запросили, але потім він став одним з лідерів", – цитує Алієва XSPORT.