Аліссон встановив рекорд АПЛ за "сухими" матчами

Поєдинок проти Норвіча став знаковим для воротаря Ліверпуля Аліссона.

Аліссон запам'ятає зустріч з Норвічем не лише через перемогу своєї команди (1:0), але і через черговий поєдинок без пропущених м'ячів.

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Це вже 10-й "сухий" матч для 27-річного бразильця у поточному розіграші АПЛ, що є абсолютним рекордом турніру серед воротарів, повідомляє Squawka.

Нагадаємо, Аліссон перебрався до Ліверпуля влітку 2018-го. В поточному сезоні АПЛ бразильський воротар зіграв у 18-ти матчах.

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