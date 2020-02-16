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Аліссон встановив рекорд АПЛ за "сухими" матчами

16 лютого 10:05 1194 Читать на русском
Аліссон встановив рекорд АПЛ за "сухими" матчами
Аліссон / Фото ФК Ліверпуль

Поєдинок проти Норвіча став знаковим для воротаря Ліверпуля Аліссона.

 
Садьйо Мане 78’
78’ Садьйо Мане

Аліссон запам'ятає зустріч з Норвічем не лише через перемогу своєї команди (1:0), але і через черговий поєдинок без пропущених м'ячів.

Розкішний гол Мане у відеоогляді матчу Норвіч – Ліверпуль

Це вже 10-й "сухий" матч для 27-річного бразильця у поточному розіграші АПЛ, що є абсолютним рекордом турніру серед воротарів, повідомляє Squawka.

Нагадаємо, Аліссон перебрався до Ліверпуля влітку 2018-го. В поточному сезоні АПЛ бразильський воротар зіграв у 18-ти матчах.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Аліссон Аліссон Норвіч - Ліверпуль Рекорди
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