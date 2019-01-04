toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Аліссон вперше пропустив 2 м'ячі в матчі АПЛ

10:22 5 Читать на русском
Аліссон вперше пропустив 2 м'ячі в матчі АПЛ
Аліссон / Reuters

Голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер двічі пропустив у матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Сіті (1:2). Це сталося вперше після його переїзду на Альбіон.

Бразильський воротар пропустив більше одного м'яча в матчі АПЛ вперше в кар'єрі, повідомляє Squawka Football.

Манчестер Сіті переміг Ліверпуль і закрутив інтригу в АПЛ: суперпрагматичний Гвардіола, заслужені 3 очки та 11 мм фарту

Аліссон перейшов у Ліверпуль минулого літа й за 21 матч у Прем'єр-лізі пропустив лише 10 м'ячів. Поєдинок проти Манчестер Сіті в четвер став першим, у якому 26-річному бразильцю забили двічі. М'ячами відзначилися Серхіо Агуеро та Лерой Сане.

Відео гола Сане:

Англія21 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 03 січня 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
2 : 1
Ліверпуль
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Відеоновини Аліссон Аліссон Манчестер Сіті - Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
40
хв
Леванте
20:00
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук