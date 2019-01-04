Аліссон вперше пропустив 2 м'ячі в матчі АПЛ

Голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер двічі пропустив у матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Сіті (1:2). Це сталося вперше після його переїзду на Альбіон.

Бразильський воротар пропустив більше одного м'яча в матчі АПЛ вперше в кар'єрі, повідомляє Squawka Football.

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Аліссон перейшов у Ліверпуль минулого літа й за 21 матч у Прем'єр-лізі пропустив лише 10 м'ячів. Поєдинок проти Манчестер Сіті в четвер став першим, у якому 26-річному бразильцю забили двічі. М'ячами відзначилися Серхіо Агуеро та Лерой Сане.

Відео гола Сане: