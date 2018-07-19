Аліссон пройшов медогляд у Ліверпулі та полетів у Рим

Воротар італійської Роми Аліссон успішно пройшов медогляд перед трансфером в англійський Ліверпуль, але не став чекати на офіційне повідомлення про перехід.

25-річний кіпер пройшов медобстеження в Ліверпулі та полетів до Рима, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, Аліссон поїхав назад до Італії, поки "червоні" узгоджують останні деталі трансферу з нинішнім клубом бразильця – Ромою. Раніше була інформація, що Ліверпуль погодив трансфер Аліссона за рекордні 75 млн євро. Голкіпер має укласти з мерсисайдцями 5-річну угоду.

У четвер спортивний директор Роми Мончі підтвердив трансфер Аліссона в Ліверпуль, а сам гравець напередодні попрощався з вболівальниками Роми, за яку грав із 2016 року.