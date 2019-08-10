toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Суперкубок УЄФА
ДИНАМО - ШАХТАР ВЕСТ ХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Аліссон пропустить матч проти Челсі за Суперкубок УЄФА

09:27 404 Читать на русском
Аліссон пропустить матч проти Челсі за Суперкубок УЄФА
Аліссон / соцмережі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підтвердив, що Аліссон не зможе зіграти у матчі за Суперкубок УЄФА проти Челсі.

7’ Грант Хенлі
19’ Мохамед Салах
28’ Вірджил ван Дейк
43’ Дівок Оріджі
 
Теему Пуккі 64’
7’ Грант Хенлі
19’ Мохамед Салах
28’ Вірджил ван Дейк
43’ Дівок Оріджі
64’ Теему Пуккі

"У грі з Норвічем не було поганих моментів, окрім травми Аліссона. Це недобре для нас, але ми повинні оцінити, наскільки серйозне ушкодження, і тоді вирішити, що робити. Це литковий м'яз. Аліссон не зміг продовжити гру, і це точно нехороший знак.

Аліссон травмувався у матчі проти Норвіча – Адріан дебютував за Ліверпуль

У середу проти Челсі він точно не зіграє – це я можу сказати вже зараз, спираючись на власний досвід", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, Аліссон отримав травму в матчі проти Норвіча, невдало вибивши м'яч. Бразильця замінив у воротах Адріан, а Ліверпуль здобув розгромну перемогу (4:1).

Ліверпуль знищив Норвіч у дебютному матчі нового сезону АПЛ

blog_ava
Карпати можуть підписати ще одного гравця збірної Люксембургу
10:15
641
Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Ліверпуль - Норвіч Аліссон Аліссон Юрген Клопп Юрген Клопп Суперкубок УЄФА
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
29
хв
Вест Хем
14:30
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук