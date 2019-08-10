Аліссон пропустить матч проти Челсі за Суперкубок УЄФА

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підтвердив, що Аліссон не зможе зіграти у матчі за Суперкубок УЄФА проти Челсі.

"У грі з Норвічем не було поганих моментів, окрім травми Аліссона. Це недобре для нас, але ми повинні оцінити, наскільки серйозне ушкодження, і тоді вирішити, що робити. Це литковий м'яз. Аліссон не зміг продовжити гру, і це точно нехороший знак.

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У середу проти Челсі він точно не зіграє – це я можу сказати вже зараз, спираючись на власний досвід", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, Аліссон отримав травму в матчі проти Норвіча, невдало вибивши м'яч. Бразильця замінив у воротах Адріан, а Ліверпуль здобув розгромну перемогу (4:1).

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