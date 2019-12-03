Аліссон прокоментував здобуття дебютного трофею імені Яшина

Голкіпер збірної Бразилії та англійського Ліверпуля Аліссон поділився емоціями після здобуття першого трофею імені Льва Яшина.

"Для мене велика честь отримати цю нагороду. Я хочу подякувати моїй сім’ї, дружині, яка завжди і всюди мене підтримує. Хочу подякувати моїм батькам, які зараз в Бразилії і Богу. Це велика честь, що він дав мені у 2019 році виграти Лігу чемпіонів і кілька індивідуальних нагород.

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Я відчуваю себе щасливим і вдячним. Хочу сказати спасибі моїм товаришам по команді і всьому персоналу Ліверпуля. Велике дякую", – цитує Аліссона офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, Аліссон став першим володарем трофею, іменована на честь голкіпера московського Динамо Льва Яшина, який як і раніше є єдиним воротарем в історії, що отримував "Золотий м'яч".

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