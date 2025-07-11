– Аліссоне, вітаємо з перемогою! Це був шалений матч як для тебе, так і для всієї команди. Що відчуваєш цієї миті?

– Безмежно радий насамперед за наш командний здобуток, що ми змогли здобути таку важливу звитягу з огляду на результативність та впевненість у власних силах. Дуже радий відзначитися забитими м’ячами й допомогти команді. Безумовно, пишаюся, що змогли витримати всі ті вказівки й настанови, які Містер надавав напередодні поєдинку. Упевнений, це точно піде нам на користь.

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– У матчі з Ільвесом ти відзначився двома голами і трьома асистами. Як саме Арда Туран мотивував тебе перед грою?

– Вважаю, це було насправді органічно, адже ми чітко дотримувалися вказівок та напрацювань, які запропонував Містер. Звісно, цілковито віддавалися грі, а наше бажання перемагати просто зашкалювало. Зараз, на мій погляд, найважливіше – зберегти цей темп і втримати його протягом усього сезону.

– Для тебе ці результативні дії стали дебютними у єврокубках. Які відчуття маєш і що це означає особисто для тебе?

– Це дуже важливий матч для мене, емоції просто зашкалюють. Важливо зберегти цей тонус і запал, щоб підтримувати таку результативність протягом усього сезону. Упевнений, ця гра надихне не лише мене, а й усіх партнерів по команді. Нам до снаги зробити так, аби це стало нашою закономірністю.

– Кому присвячуєш ці голи?

– Своїй родині, матері, а також Педро Енріке, в якого 11 липня день народження. Усім їм присвячую перемогу й голи. Звісно, усій команді – за ті зусилля, яких ми доклали, граючи як єдиний злагоджений організм, – сказав Аліссон для прес-служби Шахтаря.

Нагадаємо, що матч-відповідь Ільвес – Шахтар відбудеться 17 липня у Тампере.

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