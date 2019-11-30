Аліссон озвучив амбітну ціль Ліверпуля на сезон-2019/20

Голкіпер Ліверпуля Аліссон заявив, що його команда збирається поборотися за перемогу у всіх турнірах, в яких бере участь.

"Моя мета – виграти все, за що ми граємо. Кожного разу, коли ми виходимо на поле, щоб зіграти кубковий матч, матч чемпіонату або Ліги Чемпіонів, ми стараємося з усіх сил заради перемоги.

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Для нас важливе бажання людей, щоб ми перемагали. Ми самі маємо те ж бажання щодо Прем'єр-Ліги. Ми всім серцем постараємося виграти титул в цьому сезоні, тому що наші фанати заслуговують на це. На це заслуговує клуб, на це заслуговуємо ми самі, з огляду на те, що ми зробили в минулому сезоні і поки що робимо в цьому сезоні.

Однак нам потрібно продовжувати в тому ж дусі, продовжувати грати на перемогу в кожному матчі, продовжувати вдосконалюватися. Прем'єр-Ліга – важлива річ для нас, але ми постараємося виграти всі змагання, в яких беремо участь", – цитує Аліссона Sky Sports.

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