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Аліссон оцінив роль воротаря у сучасному футболі та власні шанси на "Золотий м'яч"

4 вересня 23:36 90 Читать на русском
Аліссон оцінив роль воротаря у сучасному футболі та власні шанси на "Золотий м'яч"
Аліссон / Reuters

Голкіпер англійського Ліверпуля Аліссон поділився думками щодо модерних трендів у грі та індивідуальних нагород.

"Воротарі активніше беруть участь у матчах. Фундаментальний аспект, звісно, те, щоб ви добре грали і руками, і ногами. Крім того, воротарі мають унікальне місце огляд усього, що відбувається на полі, потрібно вміти організовувати партнерів по команді.

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Головна відмінність полягає у тому, що воротарі не забивають м'ячі, а заважають цьому. Люди люблять святкувати голи. Це найважливіший момент у футбол. Нападників цінують трохи більше, думаю, саме через це.

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Знаю про те, що з воротарів "Золотий м'яч" отримував лише Яшин. Як бачите, це надскладно для воротарів. Для мене це буде велика честь, але я зосереджений на тому, щоб робити свою роботу та допомагати Ліверпулю в нинішньому сезоні", – цитує Аліссона Marca.

Відзначимо, що бразильський голкіпер став одним із творців яскравого минулого сезону Ліверпуля, переміг із "червоними" в Лізі чемпіонів та виграв Копа Амеріка з рідною збірною.

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Теги
Аліссон Аліссон Ліверпуль Ліверпуль Бразилія Бразилія Англія Золотий м'яч
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