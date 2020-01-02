Аліссон отримав приз найкращому бразильцю в Європі-2019

Голкіпер англійського Ліверпуля Аліссон визнаний найкращим бразильським гравцем 2019 року серед тих, хто грає у Європі.

27-річний воротар отримав щорічну нагороду Samba Gold, інформує твіттер Sambafoot.

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Аліссон став першим представником свого амплуа, якому дістався цей приз. У голосуванні вболівальників страж воріт "червоних" випередив свого одноклубника Роберто Фірміно та оборонця французького ПСЖ Тьягу Сілву. За Аліссона свої голоси віддали 35,54 % респондентів.

У 2019 році бразильський кіпер став переможцем Ліги чемпіонів, Копа Амеріка та Клубного чемпіонату світу.