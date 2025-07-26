Вінгер Шахтар Аліссон Сантана вразив своїм виступом у кваліфікації Ліги Європи проти Бешикташа (4:2).

Аліссон допоміг Шахтарю переграти Бешикташ (4:2), оформивши гол та віддавши дві результативні передачі. Після гри бразильця похвалив редактор авторитетного іспанського видання AS Томас Ронсеро.

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"Весь день я із задоволенням дивився матч між Бешикташем та Шахтарем у Лізі Європи та особливо стежив за грою Аліссона Сантани, 19-річного бразильського вінгера "гірників". Неймовірна гра. Справжній нокаут", – написав Ронсеро у своїх соцмережах.

Варто зауважити, що Ронсеро вболіває за Реал. Деякі фанати "вершкових" вважають, що журналіст таким чином намагається привернути увагу на Аліссона керівництва мадридців.

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