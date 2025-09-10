Донецький Шахтар відмовився продавати свого вінгера Аліссона Сантану, отримавши пропозицію від клубу англійської Премʼєр-ліги на 32 мільйони євро (204 млн бразильських реалів) плюс 3 мільйони бонусів (19 млн реалів), повідомляє Massa Informada.

Шахтар визначився з гравцями, які носитимуть 10-й та 11-й номери – "спадщину" Судакова та Кевіна поділили без бою

Варто зазначити, що бразильський Атлетіко Мінейро утримує за собою 15% від майбутнього продажу футболіста. Аліссон приєднався до Шахтаря лише в березні цього року за 14 млн євро + 2 млн євро бонусами і вже став одним із лідерів команди Арди Турана.

Нагадаємо, один бразильський легіонер "гірників" таки доїхав до АПЛ наприкінці трансферного вікна. Кевіна продали Фулхему за 40 млн євро.

️ O Shakhtar Donetsk recusou uma oferta de 32 milhões de euros fixos (204 milhões ) + 3 milhões de euros em bônus (19 milhões) de um clube da ?????? Premier League por Alisson Santana. O Galo tem direito a 15% de uma futura venda.#Massainformada



@jorgenicola na Rede 98 pic.twitter.com/YttYnlFRWa — Massa Informada (@MassaInformada) September 9, 2025

"Туран має максимальний авторитет у роздягальні": Аліссон про розгромний старт Шахтаря і критику від Сікана – ЕКСКЛЮЗИВ