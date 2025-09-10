Шахтар міг продати ще одну зірку в АПЛ – "гірникам" пропонували понад 200 мільйонів
Бразильці Шахтаря користуються великим попитом у закордонних чемпіонатах.
Донецький Шахтар відмовився продавати свого вінгера Аліссона Сантану, отримавши пропозицію від клубу англійської Премʼєр-ліги на 32 мільйони євро (204 млн бразильських реалів) плюс 3 мільйони бонусів (19 млн реалів), повідомляє Massa Informada.
Варто зазначити, що бразильський Атлетіко Мінейро утримує за собою 15% від майбутнього продажу футболіста. Аліссон приєднався до Шахтаря лише в березні цього року за 14 млн євро + 2 млн євро бонусами і вже став одним із лідерів команди Арди Турана.
Нагадаємо, один бразильський легіонер "гірників" таки доїхав до АПЛ наприкінці трансферного вікна. Кевіна продали Фулхему за 40 млн євро.
