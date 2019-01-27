Аліссон: Манчестер Сіті залишається фаворитом у боротьбі за чемпіонство в АПЛ

Голкіпер Ліверпуля Аліссон розповів про перебіг боротьби за чемпіонство в АПЛ.
"У Ліверпуля є потрібні якості, щоб боротися за найвищі місця. Однозначно. Але попереду у нас ще довгий шлях. Нам потрібні впевненість і розуміння, куди ми йдемо.
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Манчестер Сіті довів свій рівень і силу, впевнено вигравши чемпіонат з комфортною перевагою в минулому сезоні. У цьому сезоні вони вже встигли підсилитися, тому стали ще кращими.
У гонці за чемпіонство в АПЛ вони залишаються фаворитами. Але у Ліверпуля теж є амбіції. Я вірю в нашу команду і сподіваюся, що нам вистачить сил пройти цей шлях до кінця. Але ми повинні рухатися крок за кроком", – цитує Аліссона Goal.com.
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Після 23 турів Ліверпуль очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 4 очки.