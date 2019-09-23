Аліссон – найкращий голкіпер 2019 року за версією ФІФА

Представник Ліверпуля та збірної Бразилії Аліссон здобув нагороду найкращого голкіпера на церемонії FIFA The Best-2019.

Аліссон випередив свого співвітчизника Едерсона з Манчестер Сіті та воротаря Барселони Марка-Андре тер Штегена.

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Нагадаємо, бразильський воротар Ліверпуля допоміг мерсисайдцям здобути перемогу в Лізі чемпіонів 2018/19, а влітку разом з рідною збірною тріумфував на Копа Амеріка. Поточний сезон розпочався для Аліссона не надто вдало – травма у першому турі АПЛ проти Норвіча, яка вибила його на кілька місяців.

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До слова, раніше найкращим тренером року ФІФА став наставник Аліссона у Ліверпулі – Юрген Клопп.