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Аліссон – найкращий голкіпер 2019 року за версією ФІФА

22:41 278 Читать на русском
Аліссон – найкращий голкіпер 2019 року за версією ФІФА
Аліссон / Reuters

Представник Ліверпуля та збірної Бразилії Аліссон здобув нагороду найкращого голкіпера на церемонії FIFA The Best-2019.

Аліссон випередив свого співвітчизника Едерсона з Манчестер Сіті та воротаря Барселони Марка-Андре тер Штегена.

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Нагадаємо, бразильський воротар Ліверпуля допоміг мерсисайдцям здобути перемогу в Лізі чемпіонів 2018/19, а влітку разом з рідною збірною тріумфував на Копа Амеріка. Поточний сезон розпочався для Аліссона не надто вдало – травма у першому турі АПЛ проти Норвіча, яка вибила його на кілька місяців.

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До слова, раніше найкращим тренером року ФІФА став наставник Аліссона у Ліверпулі – Юрген Клопп.

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Світ Аліссон Аліссон ФІФА Ліверпуль Ліверпуль Бразилія Бразилія
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