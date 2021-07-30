29-річний універсал став гравцем Аль-Ахлі з Джидди, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Аліоскі уклав із "фортецею трофеїв" контракт на 2 роки. На Аравійський півострів він перебрався безкоштовно. Після завершення попереднього сезону він став вільним агентом, а Лідс втримати провідного виконавця на Елланд Роуд не зумів.

До слова, в сезоні 2020/21 Езган Аліоскі провів 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. На Євро-2020 – 3 поєдинки, 1 гол (Україні – на груповому етапі). Раніше він також захищав кольори Лугано, Шафхаузена, молодіжних команд Янг Бойз.

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