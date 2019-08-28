Алібеков відзначився дебютним голом за Слован Ліберец і допоміг команді здобути розгромну перемогу

Ліга Європи — 18:46 1353
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Зоря – Еспаньйол: прес-конференція Віктора Скрипника перед вирішальним матчем кваліфікації Ліги Європи
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Лунін, Андрієвський, Радченко та ще 11 найбільших талантів Металіста – де вони зараз і хто знищив свою кар'єруСергій Тищенко — 16:00 6473
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Барселона сподівається презентувати Неймара вже завтра, – ЗМІІспанія — 14:49 2557
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Динамо віддасть в оренду Словану ще одного гравця, – ЗМІСвіт — 14:36 4795
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Кубок України: результати жеребкування 3-го попереднього раундуКубок України — 13:17 7132