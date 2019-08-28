Алібеков відзначився дебютним голом за Слован Ліберец і допоміг команді здобути розгромну перемогу

Український хавбек відкрив лік своїм м'ячам у складі чеського клубу.

Кубок Чехії, 1/32 фіналу

Вікторія – Слован Ліберец – 2:5

Голи: Печек, 25, Браун, 86 – Чалус, 18, Кошельник, 32, Алібеков, 39, Оскар, 59, Дордіч, 71

Команда Алібекова легко розібралася з Вікторією, яка грає у третьому за силою дивізіону Чехії. Хавбек, який належить київському Динамо, відзначився третім голом Слована у звітній зустрічі. Всього ліберці забили п'ять м'ячів і впевнено пройшли до наступного раунду.

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Цей гол став дебютним для Алібекова, який приєднався до Слована цього літа на правах оренди з Динамо.