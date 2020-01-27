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Алібеков вчить одноклубників у Словані гімну України – патріотичне відео

15:25 1930 Читать на русском
Алібеков вчить одноклубників у Словані гімну України – патріотичне відео
Ахмед Алібеков / фото ФК Слован

Півзахисник Динамо Ахмед Алібеков, який виступає у Словані з Ліберця, вирішив навчити своїх одноклубників національному гімну України.

Одноклубники Алібекова Матей Чалус та Мартін Кошельник спробували заспівати гімн України, чим гравець Динамо поділився у сторі в Instagram.

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Ахмед кумедно підписав спробу партнерів: "Проходять навчання". Нагадаємо, 21-річний хавбек Динамо приєднався до чеського Слована на правах оренди. В поточному сезоні чемпіонату Чехії Ахмед встиг провести сім матчів, відзначившись двома голами.

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