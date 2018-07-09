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Алібеков: У першому таймі виглядали добре

10 липня 08:30 2 Читать на русском
Алібеков: У першому таймі виглядали добре
Ахмед Алібеков / фото з соцмереж

Захисник Динамо Ахмед Алібеков прокоментував підсумок контрольного поєдинку проти Ботошані (1:0).

"У першому таймі виглядали добре, контролювали м'яч. Особливо в першій половині тайму. Потім суперник увімкнув активний пресинг, і ми почали помилятися в передачах. А в другому таймі взагалі не могли знайти свою гру, багато втрат було. Можливо, втомилися. Особливо наприкінці. Не знаю, із чим це пов'язано.

Динамо – Ботошані – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Суперник постійно кричав, провокував, міг спеціально на ногу наступити. Ми теж у відповідь починали заводитися. Тому такий футбол і вийшов.

Бігова робота давалася важко, але через тренування, ігри, легшає. Можливо, хіба що наприкінці матчу втомилися, багато втрачали м'яч та не могли якісно грати в пас. Але далі буде легше", – сказав Алібеков прес-службі "біло-синіх".

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Динамо - Ботошані: Понеділок 09 липня 2018

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Матч завершено
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Динамо Динамо Ахмед Алібеков Ахмед Алібеков Динамо - Ботошані
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