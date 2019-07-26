Алібеков стане гравцем Слована у понеділок

Хавбек Динамо Ахмед Алібеков розпочне сезон у новій команді.

Як повідомлялось раніше, півзахисник Динамо Ахмед Алібеков перейде у чеський Слован Ліберец на правах оренди, яка буде розрахована до кінця сезону 2019/2020.

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Офіційно про перехід юного півзахисника буде оголошено в понеділок, 29 липня, повідомляє Dynamomania.

Нагадаємо, останнім часом Алібеков перебував на перегляді в Олександрії. Цей клуб також мав намір орендувати динамівця, але перехід зірвався.

До слова, у минулому сезоні в активі Алібекова 4 поєдинки за головну команду Динамо, 21-річний футболіст результативними діями не відзначався.

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