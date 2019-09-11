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Алібеков розповів про ймовірний трансфер в Олександрію – гравець приєднався до Слована

15:45 636 Читать на русском
Алібеков розповів про ймовірний трансфер в Олександрію – гравець приєднався до Слована
Ахмед Алібеков (по центру) / фото ФК Слован

Півзахисник Динамо Ахмед Алібеков прокоментував свій зірваний перехід до Олександрії.

"Олександрія – дуже хороша команда, хороший колектив, тренер добре ставився. Я спочатку думав, що залишуся там, але не склалося.

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Спочатку це був єдиний варіант. Про Чехію ніхто нічого не говорив. Думав, що там залишуся. Говорили з тренером, все було добре. Знову ж таки, це у агентів треба питати, чому перехід в Олександрію не склався.

Коли з'явився варіант з Чехією, то подумав, що це ж європейський чемпіонат, можна спробувати свої сили там", – заявив Алібеков в коментарі для FootballHub.

Нагадаємо, півзахисник Динамо Ахмед Алібеков приєднався до чеського Слована на правах оренди.

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