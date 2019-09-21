Алібеков розповів про адаптацію в чеському чемпіонаті

Хавбек Динамо Ахмед Алібеков, який зараз виступає за Слован Ліберец, поділився враженнями від перебування у новому клубі.

"Адаптація відбувається добре. У них футбол відрізняється, звичайно, від українського. Як на мене, в Чехії більш силовий і агресивний футбол, але тактики в грі більше у наших команд.

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Радий спробувати себе в європейському чемпіонаті. Інші варіанти були, але вони не зрослися. Слован виявився конкретним і я радий, що в цій команді.

Ціль на сезон? Поки що не все так, як хотілося б. Ми знаходимося в середини таблиці, але чемпіонат рівний і особливого відриву немає, а завдання у нас – потрапити в зону єврокубків.

Мова? Незабаром Слован планує надати мені викладача для вивчення чеської мови", – цитує Алібекова Команда 1.

Нагадаємо, 21-річний хавбек Динамо приєднався до чеського Слована на правах оренди. В поточному сезоні чемпіонату Чехії Ахмед встиг провести три матчі.

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