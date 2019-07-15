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Алібеков поїхав на збори з Олександрією

16:44 740 Читать на русском
Алібеков поїхав на збори з Олександрією
Ахмед Алібеков / фото із соцмереж

Півзахисник Динамо Ахмед Алібеков може розпочати новий сезон в іншій команді.

Наразі 21-річний виконавець перебуває на тренувальному зборі з Олександрією в Болгарії, повідомляє у своєму телеграм-каналі журналіст Кирило Крижановський.

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За інформацією джерела, бронзовий призер минулого сезону УПЛ планує орендувати Алібекова до літа наступного року.

У минулому сезоні Алібеков провів 4 матчі за Динамо в чемпіонаті України, не відзначившись результативними діями.

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Теги
Олександрія Олександрія Ахмед Алібеков Ахмед Алібеков Динамо Динамо
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