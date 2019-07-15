Алібеков поїхав на збори з Олександрією

Півзахисник Динамо Ахмед Алібеков може розпочати новий сезон в іншій команді.

Наразі 21-річний виконавець перебуває на тренувальному зборі з Олександрією в Болгарії, повідомляє у своєму телеграм-каналі журналіст Кирило Крижановський.

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За інформацією джерела, бронзовий призер минулого сезону УПЛ планує орендувати Алібекова до літа наступного року.

У минулому сезоні Алібеков провів 4 матчі за Динамо в чемпіонаті України, не відзначившись результативними діями.

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