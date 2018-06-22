Алібеков: Добре ставлюсь до Мораєса

Півзахисник Динамо Ахмед Алібеков поділився очікуваннями від літніх зборів і прокоментував перехід Жуніора Мораєса в Шахтар.

"Цього разу відпустка більшою була влітку, за місяць відпочити встиг. Був спочатку в Туреччині, а потім із батьками відпочивав.

Перевели тренуватися з першою командою, давали шанс усім пограти. І в Кубку виходив, і в чемпіонаті – звичайно, приємно, що дають шанс.

Динамо вийшло з відпустки

Збори – звичайна справа. Потрібно добре потренуватися та підготуватися і особисто, і командно, щоб добре провести сезон.

Можливо, вболівальники трохи засмутилися через те, що Мораєс до Шахтаря перейшов. Нормально до нього ставився і ставлюся. Взагалі у футболі це, звичайно, не звичайна справа – коли переходять до головного суперника. Але це його вибір, нічого з цього приводу сказати не можу", – цитує Алібекова офіційний сайт Динамо.