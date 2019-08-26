toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
АНТУАН ГРІЗМАНН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРНМУТ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ

Алібеков дебютував у основі Слована впевненою перемогою над Спартою – до звитяги доєднався ще один українець

09:41 186 Читать на русском
Алібеков дебютував у основі Слована впевненою перемогою над Спартою – до звитяги доєднався ще один українець
Ахмед Алібеков / Слован Ліберец

Слован Ліберец обіграв празьку Спарту в 7 турі чемпіонату Чехії (3:1). У перемозі взяли участь двоє українців.

Відбувся поєдинок 7 туру чемпіонату Чехії, у якому Слован Ліберец на власному полі впевнено здолав празьку Спарту з рахунком 3:1.

Алібеков дебютував за Слован Ліберец в офіційному матчі

Вперше у стартовому складі господарів на поле вийшов орендований у Динамо український півзахисник Ахмед Алібеков. Також за Слован зіграв Тарас Качараба.

Команда українців вийшла вперед у першому таймі, а у другій половині зустрічі подвоїла перевагу. Спарта змогла відіграти один гол, але у підсумку пропустила втретє.

Ференцварош Реброва з Ігнатенком несподівано розгромно поступився Академії Пушкаша

Після цього поєдинку Слован Ліберец піднявся на 10 сходинку турнірної таблиці чемпіонату Чехії. Команда двох українців має в активі 9 очок.

blog_ava
Дебютний дубль Грізманна і феєрія голів у відеоогляді матчу Барселона – Бетіс – 5:2
00:45
1519
Теги
Світ Українці за кордоном Слован Ліберец Слован Ліберец Ахмед Алібеков Ахмед Алібеков Тарас Качараба Тарас Качараба
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
16
хв
СК Дніпро-1
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук