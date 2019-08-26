Алібеков дебютував у основі Слована впевненою перемогою над Спартою – до звитяги доєднався ще один українець

Слован Ліберец обіграв празьку Спарту в 7 турі чемпіонату Чехії (3:1). У перемозі взяли участь двоє українців.

Відбувся поєдинок 7 туру чемпіонату Чехії, у якому Слован Ліберец на власному полі впевнено здолав празьку Спарту з рахунком 3:1.

Алібеков дебютував за Слован Ліберец в офіційному матчі

Вперше у стартовому складі господарів на поле вийшов орендований у Динамо український півзахисник Ахмед Алібеков. Також за Слован зіграв Тарас Качараба.

Команда українців вийшла вперед у першому таймі, а у другій половині зустрічі подвоїла перевагу. Спарта змогла відіграти один гол, але у підсумку пропустила втретє.

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Після цього поєдинку Слован Ліберец піднявся на 10 сходинку турнірної таблиці чемпіонату Чехії. Команда двох українців має в активі 9 очок.