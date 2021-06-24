До 23 червня іранець був одноосібним рекордсменом, забивши 109 голів за свою збірну. Кріштіану Роналду після двох м'ячів у ворота Франції тепер має стільки ж.

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"Вітаю Кріштіану, який тепер має забити тільки один гол, щоб побити мій світовий рекорд за кількістю забитих м'ячів за збірну. Для мене велика честь, що це чудове досягнення буде належати Роналду – великому чемпіону і дбайливому гуманісту, який надихає людей і впливає на життя в усьому світі. Вперед!" – написав 52-річний Алі Даеї в Instagram.

В 1/8 фіналу чемпіонату Європи Португалія зустрінеться з Бельгією.

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