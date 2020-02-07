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Реал Мадрид – Реал Сосьєдад: Альгасіль оцінив фантастичну перемогу басків на Бернабеу

12:27 304 Читать на русском
Реал Мадрид – Реал Сосьєдад: Альгасіль оцінив фантастичну перемогу басків на Бернабеу
Реал Сосьєдад після тріумфу в 1/4 Кубка Іспанії / Твіттер ФК Реал Сосьєдад

Головний тренер Реал Сосьєдада Іманоль Альгасіль поділився емоціями після перемоги у чвертьфіналі Кубка Іспанії над Реалом (4:3).

59’ Марсело
81’ Родріго Сілва де Гоїс
90+3’ Начо
 
Мартін Едегор 22’
Александр Ісак 54’
Александр Ісак 56’
Мікель Меріно 69’
Андоні Горосабель 90+5’
22’ Мартін Едегор
54’ Александр Ісак
56’ Александр Ісак
59’ Марсело
69’ Мікель Меріно
81’ Родріго Сілва де Гоїс
90+3’ Начо
90+5’ Андоні Горосабель

"Хоч ми і приїхали з наміром зіграти так... Просто уявіть, як ми себе почуваємо. Фанати заслужили це. Ми 32 роки не виходили у півфінал.

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Я говорив, що ми приїхали перемагати. Так і сталося. Ми дуже щасливі. Цей тріумф багато значить: перед повним Бернабеу, перед такою командою ми влаштували справжній спектакль. Можете уявити, як ми пишаємося собою.

Ми розуміли, що Реал спробує перевернути гру при рахунку 4:1. Ми знали, що Реал може змінити хід матчу, тому поки не дали свисток... Виграти тут непросто", – цитує Альгасіля Marca.

Нагадаємо, "вершкові" на власному полі поступились Реал Сосьєдаду з рахунком 3:4 і вилетіли з подальшого розіграшу турніру. Окрім "біло-голубих" до півфіналу вийшли також Гранада, Мірандес та Атлетік.

Реал безславно вилетів з Кубка Іспанії, поступившись Реал Сосьєдаду в матчі з сімома голами

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