Альфонсо Девіс визнаний найшвидшим футболістом 2020 року – Роналду з гідним результатом не потрапив навіть у топ-5

Захисник Баварії Альфонсо Девіс підтвердив своє реноме справжньої ракети.

Молодий канадець став найшвидшим футболістом 2020 року за версією Globe Soccer Awards.

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Девіс розвинув шалені 36,51 км/год, але Ашрафу Хакімі забракло зовсім мало – 36,48 км/год. Трійку замкнув могутній Адама Траоре, а Мбаппе і Холанд поділили 4-5 місце. Кріштіану Роналду у свої 35 показав феноменальні 34,6 км/год, проте цього виявилося недостатньо, щоб конкурувати з реактивною молоддю.

Додамо, що Девіс став одним з головних відкриттів сезону – 40 поєдинків за Баварію, 3 голи та 9 асистів.

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