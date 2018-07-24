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Алейш Відаль близький до повернення в Севілью

23 липня 23:40 175 Читать на русском
Алейш Відаль близький до повернення в Севілью
Алейш Відаль / Фото ФК Барселона

Півзахисник Барселони Алейш Відаль продовжить виступати в чемпіонаті Іспанії.

Севілья найближчим часом може оголосити про трансфер півзахисника Барселони Алейша Відаля, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією видання, сума трансферу оцінюється в 10-12 млн євро.

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Раніше повідомлялось, що іспанцем активно цікавиться московський Локомотив, проте сам Відаль захотів залишитись в Іспанії, для цього готовий знизити свої фінансові вимоги.

Алейш раніше вже виступав за Севілью у сезоні 2014/15.

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