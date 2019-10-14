Алексіс вилетів на 2-3 місяці, – керманич збірної Чилі

Головний тренер чилійської національної команди Рейнальдо Руеда поділився інформацією щодо стану здоров'я форварда міланського Інтера Алексіса Санчеса.

"Йому може знадобитися операція. Інтер ухвалить рішення щодо цього.

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На відновлення може піти два чи три місяці. Прикро, адже він почав грати за Інтер, виходив на поле в Лізі чемпіонів. Він був щасливим і надвмотивованим", – наводить слова Руеди Football Italia.

Нагадаємо, що Алексіс Санчес зазнав ушкодження у спарингу чилійської збірної проти Колумбії (0:0) у суботу. Нинішній сезон нападник проводить на Джузеппе Меацца на правах оренди з Манчестер Юнайтед. У його активі 4 матчі в усіх турнірах, у яких 30-річний чилієць забив 1 м'яч.

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