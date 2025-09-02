Севілья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Алексіса Санчеса. 36-річний чилієць перейшов з Удінезе на правах вільного агента і поставив підпис під однорічною угодою.

Трансфер Ляпорта в Атлетік був скасований – Аль-Наср надіслав документи із запізненням

Севілья стала для Алексіса 10-м клубом у кар'єрі після Кобрелоа, Удінезе, Коло-Коло, Рівер Плейт, Барселони, Арсенала, Манчестер Юнайтед, Інтера і Марселя. Санчес є рекордсменом за кількістю матчів за збірну Чилі (168), за яку забив 51 гол.

Нагадаємо, що Севілья виграла 8 єврокубків: 7 разів команда ставала переможцем Кубка УЄФА/Ліги Європи і ще один раз виграла Суперкубок УЄФА.

Вільяреал на останніх хвилинах втратив очки із Сельтою, Атлетік втримав перемогу над Бетісом