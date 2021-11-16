Алексіс Санчес зацікавив французький гранд
22:28 - Читать на русском
Нападник міланського Інтера Алексіс Санчес може додати чемпіонат Франції у свій послужний список.
Марсель зацікавлений у підписанні ветерана, стверджує Fichajes.net.
Перлина Ліги 1 зацікавив тріо грандів Європи
Ініціатором потенційного переходу Санчеса є керманич провансальців Хорхе Сампаолі. Олімпік нібито готовий орендувати чилійця та взяти на себе його оклад у розмірі 8 млн євро на рік. Інтер не чинитиме перепон трансферу, оскільки досвідчений форвард не входить у плани Сімоне Індзагі.
У нинішньому сезоні Алексіс Санчес провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 2 асисти.
Фонсека безробітний: чи чекають його у Шахтарі, російський напрямок і несподівана причина кар'єрного фіаско
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter