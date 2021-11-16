Марсель зацікавлений у підписанні ветерана, стверджує Fichajes.net.

Перлина Ліги 1 зацікавив тріо грандів Європи

Ініціатором потенційного переходу Санчеса є керманич провансальців Хорхе Сампаолі. Олімпік нібито готовий орендувати чилійця та взяти на себе його оклад у розмірі 8 млн євро на рік. Інтер не чинитиме перепон трансферу, оскільки досвідчений форвард не входить у плани Сімоне Індзагі.

У нинішньому сезоні Алексіс Санчес провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 2 асисти.

Фонсека безробітний: чи чекають його у Шахтарі, російський напрямок і несподівана причина кар'єрного фіаско