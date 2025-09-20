У рамках суботньої програми 5-го туру Ла Ліги 2025/26 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2025/26, 5-й тур

Алавес – Севілья – 1:2

Голи: Вісенте, 17 (пен) – Варгас, 10, Санчес, 67

Вільяреал – Осасуна – 2:1

Голи: Мікаутадзе, 69, Гує, 86 – Будімір, 45+6 (пен)

Вилучення: Розьє, 40 (Осасуна)

Ванат пережив жахіття у дебюті на Монтіліві – Жирона удев'ятьох зазнала приниження, українець майже не торкався м'яча

Севілья здобула другу перемогу сезоні, здолавши Алавес у столиці Країни Басків. Андалусійці вийшли вперед вже на 10-й хвилині внаслідок прориву Варгаса, якому вдалося встояти на ногах після підніжки й вгатити під ліву стійку метрів з 20-ти.

Господарі відігрались з пенальті вже на 17-й. Його реалізував Вісенте, але останнє слово в загалом нудному матчі залишилось за "рохібланкос". На 67-й хвилині гості організували комбінацію із прострілом, який замкнув Алексіс Санчес – це його перший гол після повернення у Ла Лігу. Тиждень тому він відзначив свій камбек асистом.

У паралельній зустрічі Вільяреал вдома переміг Осасуну, хоча наваррці розпочали зустріч значно краще. Зокрема, круті моменти змарнувати Муньйос і Хуан Крус.

На 40-й же хвилині Розьє залишив памплонців у меншості, отримавши другу жовту – що не завадило відкрити рахунок з пенальті. Його у своєму 200-му матчі в Ла Лізі реалізував Будімір. 0:1. Саме з цим рахунком команди відправились відпочивати.

"Жовта субмарина" чинила тиск і до перерви, однак необхідність відігруватись змісила підняти темп. Еррера виконав колосальний об'єм роботи у воротах Осасуни. Зокрема, він парирував надзвичайно складні удари у виконанні Ахомаша та Наварро:

Втім, врятувати від голів Мікаутадзе та Гує йому не вдалося. Жорж на 69-й хвилині замкнув подачу екс-"гірника" Манора Соломона:

Гуйє ж на 86-й хвилині завдав потужного пострілу з дистанції – рикошетом від партнера м'яч пішов у протихід голкіперу. 2:1!

Цей гол виявився переможним, завдяки чому "жовта субмарина" піднялась у топ-3 Ла Ліги.

Реал з шедеврами Мілітао і Мбаппе продовжив переможну серію – Еспаньйол вперше програв в Ла Лізі, Беллінгем повернувся