Алексіс Санчес забив переможний гол Севільї, екс-вінгер Шахтаря асистував за Вільяреал – "підводники" дотисли Осасуну
У рамках суботньої програми 5-го туру Ла Ліги 2025/26 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2025/26, 5-й тур
Алавес – Севілья – 1:2
Голи: Вісенте, 17 (пен) – Варгас, 10, Санчес, 67
Вільяреал – Осасуна – 2:1
Голи: Мікаутадзе, 69, Гує, 86 – Будімір, 45+6 (пен)
Вилучення: Розьє, 40 (Осасуна)
Севілья здобула другу перемогу сезоні, здолавши Алавес у столиці Країни Басків. Андалусійці вийшли вперед вже на 10-й хвилині внаслідок прориву Варгаса, якому вдалося встояти на ногах після підніжки й вгатити під ліву стійку метрів з 20-ти.
Господарі відігрались з пенальті вже на 17-й. Його реалізував Вісенте, але останнє слово в загалом нудному матчі залишилось за "рохібланкос". На 67-й хвилині гості організували комбінацію із прострілом, який замкнув Алексіс Санчес – це його перший гол після повернення у Ла Лігу. Тиждень тому він відзначив свій камбек асистом.
У паралельній зустрічі Вільяреал вдома переміг Осасуну, хоча наваррці розпочали зустріч значно краще. Зокрема, круті моменти змарнувати Муньйос і Хуан Крус.
¡La tuvo Juan Cruz en los primeros minutos de partido!#VillarrealOsasuna | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/lCO7Gl4Tw4— C. A. OSASUNA (@Osasuna) September 20, 2025
26' | Víctor tuvo en sus botas una gran ocasión (0-0).#VillarrealOsasuna | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/j97vdLWOVU— C. A. OSASUNA (@Osasuna) September 20, 2025
На 40-й же хвилині Розьє залишив памплонців у меншості, отримавши другу жовту – що не завадило відкрити рахунок з пенальті. Його у своєму 200-му матчі в Ла Лізі реалізував Будімір. 0:1. Саме з цим рахунком команди відправились відпочивати.
"Жовта субмарина" чинила тиск і до перерви, однак необхідність відігруватись змісила підняти темп. Еррера виконав колосальний об'єм роботи у воротах Осасуни. Зокрема, він парирував надзвичайно складні удари у виконанні Ахомаша та Наварро:
Lo de Sergio Herrera con el 0-0#VillarrealOsasuna | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/xnCfhkiQ5s— C. A. OSASUNA (@Osasuna) September 20, 2025
¡VUELO SIN MOTOR de @SergioHerrera!@Osasuna | LALIGAHighlights pic.twitter.com/OAiicVqCGZ— LALIGA (@LaLiga) September 20, 2025
Втім, врятувати від голів Мікаутадзе та Гує йому не вдалося. Жорж на 69-й хвилині замкнув подачу екс-"гірника" Манора Соломона:
Гуйє ж на 86-й хвилині завдав потужного пострілу з дистанції – рикошетом від партнера м'яч пішов у протихід голкіперу. 2:1!
Цей гол виявився переможним, завдяки чому "жовта субмарина" піднялась у топ-3 Ла Ліги.
