Провансальський клуб офіційно підтвердив домовленість з 33-річним чилійцем, який перед цим розірвав контракт з Інтером і став вільним агентом.

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Міланці достроково виплатили Санчесу 5 мільйони євро за останній рік контракту. У Марселі нападник буде отримувати лише 2,5 мільйони за сезон. Контракт розрахований на один рік, але з можливістю продовження ще на один. У минулому сезоні Алексіс відіграв за Інтер 38 матчів, оформивши 9+5.

Кумедний епізод стався на презентації іменитого новачка перед фанатами Марселя. Санчес хотів здійснити ефектний забіг, але послизнувся і ледь не отримав травму.

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