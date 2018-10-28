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Алексіс Санчес не перейде в ПСЖ через фінансовий фейр-плей

27 жовтня 13:10 323 Читать на русском
Алексіс Санчес не перейде в ПСЖ через фінансовий фейр-плей
Алексіс Санчес / фото: Daily Star

ПСЖ не зможе підписати нападника Манчестер Юнайтед Алексіса Санчеса у найближче трансферне вікно.

Форвард Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес не зможе перейти в ПСЖ у зимове трансферне вікно попри наявність такого бажання у чилійського нападника.

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Враховуючи проблеми парижан з фінансовим фейр-плей, пріоритетом клубу є підписання зіркового виконавця на позицію півзахисника, а не вінгера чи форварда. Крім того, ПСЖ через той же fair play наразі не може собі дозволити трансфер Алексіса, який, до того ж, отримує в МЮ немаленьку зарплату (більше 15 млн фунтів), повідомляє Le10Sport.

Нагадаємо, Алексіс Санчес перейшов в МЮ із Арсенала на початку 2017 року, проте у цьому сезоні чилієць втратив статус основого гравця команди. Нещодавно повідомлялось про бажання Алексіса змінити клуб, а одним із варіантів називали саме ПСЖ.

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