Алексіс Санчес може залишитися в Манчестер Юнайтед – відома причина

Нападник англійського Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес може провести на Олд Траффорд мінімум ще один сезон.

Чилійський форвард може залишитися в МЮ, повідомляє The Times.

Неймовірний гол Алексіса Санчеса в огляді переможного матчу Чилі проти Еквадора

"Червоні дияволи" змушені піти на такий крок, оскільки на трансферному ринку немає інтересу до Санчеса. Втрата ігрової форми досвідченим нападником і непомірні фінансові апетити відлякали всіх потенційних покупців. Через це керманич манкуніанців Уле Гуннар Сульшер готується розпочати сезон із 30-річним нападником у складі.

Останній шанс для Юнайтед – Копа Амеріка. Там Алексіс Санчес забив уже 2 м'ячі в двох матчах збірної Чилі. Менеджмент МЮ сподівається, що це або все ж допоможе продати форварда, або посприяє відновленню його форми.

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