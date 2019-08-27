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Алексіс Санчес близький до Інтера – відома сума угоди

15:17 419 Читать на русском
Алексіс Санчес близький до Інтера – відома сума угоди
Алексіс Санчес / Twitter збірної Чилі

Інтер підпише чергового новачка – перемовини щодо переходу Алексіса Санчеса перебувають на завершальній стадії.

Алексіс Санчес продовжить кар'єру в Італії. Представники Інтера зараз перебувають в Англії, де узгоджують останні деталі щодо переходу 30-річного чилійця з агентом гравця Фернандо Фелісевічем.

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Очікується, що "нерадзуррі" орендують Санчеса з правом викупу за 15 млн євро. Також Інтер платитиме 5 млн із зарплати чилійця, яка складає 12 млн євро, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Вочевидь, нападник МЮ повторить шлях Ромелу Лукаку, який цьогоріч також перейшов до лав міланського клубу. До слова, контракт Алексіса з Манчестер Юнайтед чинний до 30 червня 2022 року. В поточному сезоні чилієць ще не зіграв жодної хвилини.

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