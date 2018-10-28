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Алексіс повинен був залишитись в Арсеналі, – Пірес

25 жовтня 17:07 422 Читать на русском
Алексіс повинен був залишитись в Арсеналі, – Пірес
Алексіс Санчес / Sky Sports

Екс-гравець Арсенала Робер Пірес прокоментував ігрові та людські якості форварда Манчестер Юнайтед Алексіса Санчеса.

"Алексіс прекрасний гравець, але я також знаю його як людина і можу сказати, що мені дуже подобалось знати його, він мій друг. Він виділяється своїм професіоналізмом і допоміг Арсеналу виграти кілька трофеїв.

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Якщо чесно, перехід у Юнайтед мене здивував. Як на мене, Санчес повинен був залишитись в Арсеналі, де він був однією з наших зірок.

Я не знаю, чи він міг сказати МЮ "ні", але я думаю, що стиль гри "канонірів" йому підходить більше. Але треба поважати його рішення", – сказав Пірес El Mercurio.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Арсенал Арсенал Алексіс Санчес Алексіс Санчес Робер Пірес Робер Пірес
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