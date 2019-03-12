Александер-Арнольд може зіграти проти Баварії

Захисник Ліверпуля Трент Алексндер-Арнольд має шанс потрапити до складу команди на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Наприкінці матчу проти Бернлі Александер-Арнольд був замінений через пошкодження і залишалось під питанням, чи зможе зіграти проти Баварії.

Хаманн: Ліверпуль має остерігатись відродженої Баварії

Журналіст The Times Пол Джойс опублікував у вівторок позитивне оновлення:



"Трент Александер-Арнольд сподівається взяти участь у матчі. В нього є біль у спині, але він налаштований оптимістично, що буде готовий до гри", – написав Джойс.