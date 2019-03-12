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Александер-Арнольд може зіграти проти Баварії

16:39 75 Читать на русском
Александер-Арнольд може зіграти проти Баварії
Александер-Арнольд / Reuters

Захисник Ліверпуля Трент Алексндер-Арнольд має шанс потрапити до складу команди на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

 

Наприкінці матчу проти Бернлі Александер-Арнольд був замінений через пошкодження і залишалось під питанням, чи зможе зіграти проти Баварії.

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Журналіст The Times Пол Джойс опублікував у вівторок позитивне оновлення:

"Трент Александер-Арнольд сподівається взяти участь у матчі. В нього є біль у спині, але він налаштований оптимістично, що буде готовий до гри", написав Джойс.

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Баварія - Ліверпуль Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Арнольд
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