Трент був замінений на 63 хвилині, коли зазнав пошкодження литкового м'язу під час одного зі своїх фірмових ривків.

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За інформацією Liverpool Echo, захиснику належить пройти детальне обстеження, однак шанси Александера-Арнольда допомогти збірній Англії у найближчих матчах мізерні. Додамо, що раніше Ліверпуль через серйозну травму на тривалий час втратив ван Дейка.

До слова, Трент у поточному сезоні провів 11 матчів у складі Ліверпуля, записавши до свого активу 3 асисти в усіх турнірах.

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