Трент Александер-Арнольд пропустить матчі з Рейнджерс, Манчестер Сіті та Вест Хемом.

Правий захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд уникнув серйозної травми, отриманої у матчі з Арсеналом (2:3). The Times повідомляє, що гравець збірної Англії вибув на 2-3 тижні. Daily Mail цю інформацію підтверджує, додаючи, що Трент може повернутися на поле до кінця жовтня.

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Тим не менш, у наступних п'яти-шістьох матчах Александер-Арнольд Ліверпулю допомогти не зможе. Захисник точно пропустить ігри з Рейнджерс, Манчестер Сіті, Вест Хемом, Ноттінгем Форест та Аяксом.

Також у лазареті Ліверпуля зараз знаходяться Жоель Матіп, Луїс Діас, Кертіс Джонс, Енді Робертсон, Артур Мело, Набі Кейта та Алекс Окслейд-Чемберлен.

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