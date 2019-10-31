Александер-Арнольд: Стати капітаном Ліверпуля – моя мрія

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд зізнався, що у майбутньому хоче стати капітаном рідної команди.

"Я не соромлюсь сказати, що бути капітаном – це мрія. Невідомо, чи це колись станеться, адже я не вибираю того, хто є капітаном.

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Але це те, чого я бажаю досягнути одного дня. Капітанська пов'язка Ліверпуля – це те, про що я завжди мріяв, і те, що мене мотивує. Я завжди був гравцем Ліверпуля, цей клуб завжди був моїм домом. Я ніколи не думав про зміну команди. Я завжди вірив, що мені долею було призначено грати за Ліверпуль. Коли я виріс, мрією було завжди грати тут. Зараз я живу цією мрією, і не бачу, що щось змінилося", – цитує Александра-Арнольда ВВС.

Нагадаємо, у минулому сезоні 21-річний латераль став одним з найкращих асистентів Європи – 16 результативних передач у всіх турнірах.

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