Александер-Арнольд прогнозовано визнаний найкращим молодим гравцем АПЛ 2019/20

Правий оборонець мерсисайдців випередив у голосуванні зірок Манчестер Юнайтед Марсьяля, Грінвуда та Рашфорда, Маунта та Пулішіча (обидва – Челсі), Діна Хендерсона (Шеффілд Юнайтед) та Джека Гріліша (Астон Вілла).

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Цікаво, що Александер-Арнольд номінований на нагороду найкращому гравцю сезону АПЛ 2019/20 серед усіх гравців.

До слова, англієць зіграв у всіх 38 матчах АПЛ минулого сезону, записавши до свого активу 4 голи та 13 результативних передач та долучився до історичної перемоги Ліверпуля в чемпіонаті.

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