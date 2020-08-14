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Александер-Арнольд прогнозовано визнаний найкращим молодим гравцем АПЛ 2019/20

14:01 - Читать на русском
Александер-Арнольд прогнозовано визнаний найкращим молодим гравцем АПЛ 2019/20
Трент Александер-Арнольд / фото ФК Ліверпуль

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд отримав нагороду найкращому гравцю чемпіонату Англії в минулому сезоні.

Правий оборонець мерсисайдців випередив у голосуванні зірок Манчестер Юнайтед Марсьяля, Грінвуда та Рашфорда, Маунта та Пулішіча (обидва – Челсі), Діна Хендерсона (Шеффілд Юнайтед) та Джека Гріліша (Астон Вілла).

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Цікаво, що Александер-Арнольд номінований на нагороду найкращому гравцю сезону АПЛ 2019/20 серед усіх гравців.

До слова, англієць зіграв у всіх 38 матчах АПЛ минулого сезону, записавши до свого активу 4 голи та 13 результативних передач та долучився до історичної перемоги Ліверпуля в чемпіонаті.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль АПЛ Трент Трент Александер-Арнольд
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