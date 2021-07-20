Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд розпочав підготовку до нового сезону після свого пошкодження.

"Я повністю вільний від болю. Відчуваю себе в формі, і зараз я повернувся до повноцінних тренувань. Вважаю, що я у досить хорошій формі, щоб почати грати", – поділився Александер-Арнольд у коментарі прес-службі клубу.

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Відзначимо, що англієць отримав травму в товариському матчі, через що не зміг вирушити на Євро-2020 у складі своєї національної збірної.

До слова, Александер-Арнольд провів 45 матчів у складі Ліверпуля у минулому сезоні, записавши до свого активу 2 голи та 9 асистів.

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