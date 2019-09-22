Александер-Арнольд: Ліверпуль хотів реабілітуватись за поразку від Наполі

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд прокоментував перемогу над Челсі (2:1) у матчі 6 туру АПЛ.

"Ми приїхали сюди в хорошій формі, спробували виконати план на гру і виправитися за поразку в середині тижня. Ми показали, що у нас хороша команда.

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Хендерсон спочатку хотів виконати штрафний, але потім подумав, що це занадто близько для нього. Він скинув м'яч, а я спробував вдарити щосили.

Гол, скасований VAR? Це було психологічно складно для суперника. Ти думаєш, що забив гол, відсвяткував його, а коли повертаєшся на свою позицію, то раптово його скасовують.

Ми не могли розраховувати, що приїдемо сюди і будемо діяти за своїм планом. Челсі – горда команда, вони мали намір битися з нами. Останні 25-30 хвилин були дійсно важкими", – цитує Александра-Арнольда BBC Sport.

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