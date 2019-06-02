Александер-Арнольд: Не варто думати про бліду гру – Ліверпуль чемпіон Європи

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд емоційно прокоментував перемогу над Тоттенхемом (2:0) в фіналі Ліги чемпіонів.

"Складно висловити це словами. З таким сезоном, як у нас, ми заслуговували цієї перемоги більше, ніж будь-яка ще команда. Ми зробили щось особливе, ми домінували в матчі.

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Озиратися не будемо і думати про те, що гра вийшла млявою. Будемо думати про те, що ми європейські чемпіони.

Я звичайний хлопець з Ліверпуля, чия мрія щойно здійснилася", – цитує Александера-Арнольда BBC.

Нагадаємо, в чемпіонаті Англії минулого сезону Ліверпуль фінішував другим, поступившись Манчестер Сіті.

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