Александер-Арнольд: Не варто думати про бліду гру – Ліверпуль чемпіон Європи

Ліга чемпіонів — 00:35 6002
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Тоттенхем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу
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Ліверпуль бив Тоттенхем і заслужено виграв фінал Ліги чемпіонів 2018/19Ліга чемпіонів — 1 черв 3228
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Тоттенхем – Ліверпуль: все найцікавіше в день фіналу Ліги чемпіонів 2018/19Ліга чемпіонів — 1 черв 2671
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Геній, який працював на Тоттенхем, повертає Ліверпуль у топ своїми секретами – дива, яким позаздрив би і ЛобановськийАнглія — 1 черв 2089
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