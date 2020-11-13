"Мессі грає у футбол в голові і знає, що може трапитись у наступний момент. Завдяки цьому він може придумати що завгодно в будь-якій точці поля.

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Він може бачити ті речі, які тобі недоступні. Плюс, він помічає їх швидше. Половини кроку захисника йому досить, щоб втекти від нього. Він поводиться так, ніби грає проти манекенів.

У Мессі немає мінусів, він найкращий гравець в історії. Я буду безмежно щасливий, якщо мене коли-небудь поставлять поруч з ним", – цитує Александера-Арнольда Goal.

Нагадаємо, Трент Александер-Арнольд допоміг Ліверпулю вибити Барсу з Ліги чемпіонів весною 2019-го.

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