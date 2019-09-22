Александер-Арнольд назвав двох захисників, грою яких захоплюється

Крайній захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд розповів, хто з гравців його амплуа був і є для нього прикладом.

"Забивати більше голів – ось те, що я хотів би покращити у своїй грі. Сучасний крайній захисник повинен вміти атакувати, багато давати команді, неважливо чи це створення моментів, результативні паси чи наскрізні передачі. Чому б не зробити крок вперед і не додати до своєї статистики ще чотири або п'ять голів, щоб допомогти команді?

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Коли я вивчав гру захисників, то завжди дивився на Філіпа Лама (завершив кар'єру – прим.) і Дані Алвеса. Для мене найкращий – Алвес. Він дійсно агресивно атакуючий гравець, що наднадійно діє в обороні. Але при цьому він дуже ефективний в атаці.

Аналітики Ліверпуля могли б зібрати нарізку кращих моментів Алвеса, щоб я по ній вчився. Позиційні нюанси, прийняття рішень, забіги. Що стосується гри в обороні, то я більше орієнтувався на Лама, а в атакувальному плані – на Алвеса. Мені більше подобається атакувальна частина моєї роботи, але я розумію, що гра у захисті не менш важлива. Без міцної оборони вам доведеться забивати набагато більше від суперника, а нам би цього не хотілося", – цитує Александера-Арнольда Daily Mail.

Нагадаємо, у січні поточного року 20-річний захисник продовжив контракт з Ліверпулем до 2024 року.

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